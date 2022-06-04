Мария Шарапова показала, в каких цветах будет выполнена комната её ребёнка

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова показала, в каких цветах будет выполнена комната её будущего ребёнка. В апреле стало известно, что Шарапова и её жених Алекс Гилкс ждут первенца.
Шарапова проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Вы уже подготовили комнату для вашего малыша? Мои поздравления и будьте здоровы», — написал один из подписчиков.
«Надеюсь, малышу понравится нейтральный цвет. Землистая палитра», — ответила Шарапова, использовав эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Марии Шараповой
За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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