Daily Mail: WTA в ближайшие дни изменит решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков

Женская теннисная ассоциация (WTA) близка к изменению решения касательно лишения Уимблдона очков за отстранение от турнира россиянок и белорусок, сообщает Daily Mail.

По информации издания, организация ведёт переговоры и готова пойти на компромисс с игроками, недовольными потерей очков. WTA планирует заключить соглашение, согласно которому не будет списываться половина прошлогодних очков. Решение должно быть подписано советом директоров WTA в ближайшие несколько дней.

Также отмечается, что руководство ATP не собирается менять своего решения по Уимблдону.

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.