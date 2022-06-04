Daily Mail: WTA в ближайшие дни изменит решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков
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Женская теннисная ассоциация (WTA) близка к изменению решения касательно лишения Уимблдона очков за отстранение от турнира россиянок и белорусок, сообщает Daily Mail.
По информации издания, организация ведёт переговоры и готова пойти на компромисс с игроками, недовольными потерей очков. WTA планирует заключить соглашение, согласно которому не будет списываться половина прошлогодних очков. Решение должно быть подписано советом директоров WTA в ближайшие несколько дней.
Также отмечается, что руководство ATP не собирается менять своего решения по Уимблдону.
Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.
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