Прошла жеребьёвка турнира в Штутгарте, где сыграют Циципас, Маррей, Берреттини и Кирьос

Опубликована сетка травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 6 по 12 июня.

Первым сеяным соревнований стал четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас, получивший уайлд-кард от организаторов на последней минуте. Циципас начнёт борьбу со второго круга, где сыграет либо с американцем Максимом Кресси, либо с квалифаером.

Второй номер посева – у итальянца Маттео Берреттини. Финалист Уимблдона-2021 не играл из-за травмы с марта. Его соперником во втором круге станет либо португалец Жоау Соуза, либо квалифаер.

Также первый круг соревнований пропустят поляк Хуберт Хуркач (3) и канадец Денис Шаповалов (4). Во втором раунде Хуркач сразится либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с квалифаером, Шаповалов – с победителем матча Оскар Отте – Даниэль Альтмайер (оба – Германия).

Также в турнире примут участие британец Энди Маррей (на старте сыграет с квалифаером) и австралиец Ник Кирьос (на старте сыграет с чехом Иржи Легечкой).