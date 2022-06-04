Иванишевич раскритиковал публику «Ролан Гаррос» за поведение в матче Джоковича с Надалем

Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, а ныне тренер серба Новака Джоковича, раскритиковал зрителей на «Ролан Гаррос» за проявление неуважения к подопечному.

Джокович проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в четвертьфинале со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.

«Я знал, что стадион будет болеть за Надаля. Перед матчем я из уважения сказал, что таких будет 80%, но на самом деле – 99,9%. Единственное, что мне не понравилось и что действительно несправедливо, – это то, что толпа освистала Новака, когда он выходил на корт. Он – первая ракетка мира, у него 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Любите вы его или нет, вы должны его уважать. Потом болейте за Рафу, конечно, мы знали, что так будет. Не знаю, беспокоило это Новака или нет. Да, он научился с этим справляться, но это не оправдывает толпу», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.