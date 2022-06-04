«Полная чушь». Тренер Джоковича — о том, что Надалю было неудобно играть вечером на «РГ»

Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, а ныне тренер серба Новака Джоковича, высказался о том, что штаб Рафаэля Надаля, в частности, его дядя Тони, был недоволен временем начала четвертьфинального матча теннисистов на «Ролан Гаррос».

Тони Надаль заявлял, что «вечером Рафаэль бьёт хуже, а Джокович – надёжнее». В итоге Новак проиграл Рафаэлю со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.

«Хочу сказать одну вещь, о которой не хотел говорить перед матчем. То, что для Новака было лучше играть именно ночью, — полная и несусветная чушь. Если вернуться на два года назад, то мы вспомним, как Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в октябре, когда температура была десять градусов. Люди говорили, что Новак – фаворит именно потому, что они играли ночью. На это не было никаких оснований, я даже думаю, что матч на ночь перенёс именно Рафа», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.