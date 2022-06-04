Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос», обыграв в финале Кори Гауфф

Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос», обыграв в финале Кори Гауфф
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В финале Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос» (впервые в 2020 году).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Ролан Гаррос» между Игой Свёнтек и Кори Гауфф.

Ролан Гаррос (ж). Финал
04 июня 2022, суббота. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Кори Гауфф
23
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022