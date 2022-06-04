Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос», обыграв в финале Кори Гауфф

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В финале Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос» (впервые в 2020 году).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Ролан Гаррос» между Игой Свёнтек и Кори Гауфф.