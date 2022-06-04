Ига Свёнтек стала рекордсменкой века по числу выигранных матчей подряд
Поделиться
Обыграв в финале «Ролан Гаррос» американку Кори Гауфф, польская теннисистка Ига Свёнтек продлила свою серию побед до 35 матчей. Беспроигрышный марафон первой ракетки мира начался ещё в феврале.
По количеству выигранных подряд матчей Свёнтек опередила Серену Уильямс (2013) и догнала Винус Уильямс (2000), установив рекорд XXI века (то есть с 1 января 2001 года).
Серия побед Иги Свёнтек (35):
Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.
Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.
Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.
Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.
Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.
Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.
«Ролан Гаррос» (7): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина, Гауфф.
Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.
Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.
Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.
Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.
Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.
Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.
«Ролан Гаррос» (7): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина, Гауфф.
Комментарии
- 4 июня 2022
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:08
-
18:06
-
17:56
-
17:39
-
17:22
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:26
-
16:07
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:05
-
14:59
-
14:53
-
14:28
-
14:00
-
13:59
-
13:34
-
13:04
-
13:00
-
12:48
-
12:47
-
12:33
-
11:59
-
11:50
-
11:47
Партнерский контент