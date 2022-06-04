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Ига Свёнтек стала рекордсменкой века по числу выигранных матчей подряд

Ига Свёнтек стала рекордсменкой века по числу выигранных матчей подряд
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Обыграв в финале «Ролан Гаррос» американку Кори Гауфф, польская теннисистка Ига Свёнтек продлила свою серию побед до 35 матчей. Беспроигрышный марафон первой ракетки мира начался ещё в феврале.

По количеству выигранных подряд матчей Свёнтек опередила Серену Уильямс (2013) и догнала Винус Уильямс (2000), установив рекорд XXI века (то есть с 1 января 2001 года).

Серия побед Иги Свёнтек (35):

Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.
Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.
Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.
Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.
Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.
Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.
«Ролан Гаррос» (7): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина, Гауфф.
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