Ига Свёнтек стала десятой в Открытой эре многократной чемпионкой «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала десятой женщиной в Открытой эре (с 1968 года), несколько раз выигравшей титул на «Ролан Гаррос». Впервые грунтовой турнир «Большого шлема» покорился польке в 2020 году. Во второй раз Свёнтек завоевала титул в 2022-м, обыграв в финале американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:3.

Отметим, что в десятке многократных победительниц «Ролан Гаррос» в Открытой эре 21-летняя Свёнтек старше только троих – американок Моники Селеш и Крис Эверт, а также немки Штеффи Граф.

Напомним, победа над Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2022 стала для Свёнтек 35-м подряд выигранным матчем – это повторение достижения Винус Уильямс 2000 года и первый случай в XXI веке (с 2001 года).