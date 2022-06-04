Свёнтек — самая молодая после Шараповой многократная чемпионка турниров «Большого шлема»

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек стала самой молодой многократной победительницей турниров «Большого шлема» после россиянки Марии Шараповой.

Свёнтек во второй раз выиграла «Ролан Гаррос», разгромив в финале американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:3. Впервые грунтовой турнир «Большого шлема» покорился Свёнтек в 2020 году. Шарапова второй из пяти своих титулов на мэйджорах завоевала в возрасте 19 лет на Открытом чемпионате США в 2006 году.

Напомним, Свёнтек стала десятой теннисисткой, несколько раз выигравшей «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 1968 года).

Победа над Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2022 стала для Свёнтек 35-м подряд выигранным матчем – это повторение достижения Винус Уильямс 2000 года и первый случай в XXI веке (с 2001 года).