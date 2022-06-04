Янчук: дальше у Гауфф будет не так просто выиграть. Она сама будет претендовать на победу

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о финале Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.



«Свёнтек пророчили победу на этом турнире — она и победила. Ига заслуживает этой победы. Ясно, что нельзя взойти на трон и всех побеждать… Пару лет назад она сделала заявку, а сейчас — поверила в себя. Набралась мастерства и уверенности. По игре у неё всё есть: и быстрота передвижений, и острота атак. Мастерство говорит само за себя. Свёнтек чисто переиграла Гауфф. Реальных шансов у американки не было. Всё заслуженно и на своих местах.



Хочу отметить успех Гауфф: довольно молодая американка сумела выйти в финал. Я думаю, дальше будет не так просто у неё выиграть. Она будет сама претендовать на победу во всех турнирах, в том числе и на «Больших шлемах». Через год-два будет достойная соперница для любой теннисистки. Даже та же Свёнтек не будет выигрывать столь уверенно, как сейчас. Будет интересная конкуренция», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.