Селиваненко сравнил Свёнтек с Халеп и Хингис после победы на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.



«Ига по уровню игры, каждому компоненту, мышлению и стабильности намного превосходит остальных. Её рекордная серия говорит сама за себя! Если взглянуть на статистику, она из ста с лишним последних сетов больше половины выиграла со счётом 6:0, 6:1 или 6:2. Она в принципе редко проигрывает больше трёх геймов. То, как она играет, на сегодняшний момент — лидер! Она комбинационный игрок вроде Халеп или Хингис», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.