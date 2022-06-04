Ига Свёнтек делит третье место по продолжительности победной серии с 1990 года

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, обыграв в финале «Ролан Гаррос» — 2022 американку Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:3, продлила свою серию побед до 35 матчей. Свёнтек сравнялась по этому показателю с представительницей США Винус Уильямс, которой аналогичное достижение покорилось в 2000 году.

Если считать с 2001 года (с XXI века), Свёнтек является рекордсменкой, а если с 1990 года – делит третье место по этому показателю с Уильямс-старшей. В этот отрезок времени лучшее достижение принадлежит швейцарке Мартине Хингис, в 1997 году выигравшей 37 матчей подряд. На втором месте располагается американка Моника Селеш с 36 победами в 1990 году.

Добавим, что теннисисткой, выигравшей шесть титулов подряд, до Свёнтек была бельгийка Жюстин Энен в 2007–2008 годах.