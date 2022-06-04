Касаткина рассказала, как Земфира и Рената Литвинова оказались в её боксе на «РГ»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022, рассказала, как среди зрителей в её боксе оказались Земфира и Рената Литвинова.

«Земфире нравится теннис, она им интересуется. Пару месяцев назад написала лично, я была приятно удивлена, немного пообщались. И лично познакомились уже в Париже после матча с [Камилой] Джорджи. Земфира перед матчем написала, сказала, что в Париже, и я её позвала на встречу. Очень классные ребята, большая честь быть с ними знакомой.



Земфира сразу начала разговаривать про теннис. Видно, что она разбирается: «Медведев сейчас играет, потом Рублёв». Видно, она — в спорте. У них классная энергетика, хочется стоять рядом, общаться. Это круто, потому что мне очень нравится её творчество. Было приятно понять, что она ещё очень классный человек. Два в одном — творчество и классная личность — не всегда встречается. Что Рената, что Земфира — прекрасные люди», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью Дарьи Касаткиной можно прочитать здесь: