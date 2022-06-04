Александр Зверев рассказал о результатах медосмотра после травмы на «Ролан Гаррос»

Представляющий Германию теннисист Александр Зверев рассказал о результатах медосмотра после травмы в полуфинале «Ролан Гаррос».

Во втором сете встречи с испанцем Рафаэлем Надалем при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Зверев получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он досрочно завершает поединок. Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета. Матч завершился победой Надаля (7:6 (10:8), 6:6 Rt).

«Привет, ребята! Сейчас я возвращаюсь домой. Судя по первому медицинскому осмотру, похоже, я порвал несколько боковых связок на правой ноге. В понедельник я лечу в Германию для дальнейшего обследования и определения наилучшего и скорейшего способа моего выздоровления. Хочу поблагодарить всех во всём мире за добрые сообщения, которые получил со вчерашнего дня. Ваша поддержка очень много значит для меня сейчас! Большое спасибо моим друзьям за заботу обо мне в данных обстоятельствах. Я постараюсь держать вас в курсе дальнейших событий, насколько это возможно. Увидимся на следующем «Ролан Гаррос», — написал Зверев в соцсетях.