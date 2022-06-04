Аревало и Роже впервые выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Представитель Сальвадора Марсело Аревало и нидерландец Жан-Жюльен Роже стали победителями Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде. В решающем матче 12-е сеяные Аревало и Роже нанесли поражение хорвату Ивану Додигу и американцу Остину Крайчеку со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

Аревало и Роже четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и воспользовались единственной возможностью взять подачу соперников. Додиг и Крайчек подали шесть эйсов, дважды сделали двойную ошибку на подаче и имели десять брейк-пойнтов, но ни одного не реализовали.

Это первый титул Аревало на турнирах «Большого шлема». Раньше на «Ролан Гаррос» он не проходил дальше третьего круга, зато дважды добирался до четвертьфинала на Australian Open. Успехи Роже внушительнее: он выигрывал Уимблдон и US Open, а во Франции дважды доходил до полуфинала.