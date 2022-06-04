Дарья Касаткина: проигрыш в полуфинале «Ролан Гаррос» не разрушил меня

Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022, рассказала, на какое место поставила бы себя в рейтинге WTA.
«Проигрыш в полуфинале не разрушил меня. Наоборот, стимулирует идти дальше. Я почувствовала, что могу. Особенно не на одном турнире — показывала очень хороший теннис на протяжении месяца. Это даёт понимание, что я круто играю в теннис. И это самое важное — понять самому. Важно, чтобы ты в себя верил и понимал, на что способен. Но не могу говорить о будущем. Для финала я сделаю всё, но иногда в жизни это зависит не от нас.
Но если ты можешь играть полуфинал, значит, тебя от финала отделяет один матч. Всегда может произойти всё что угодно.
На какое место в рейтинге себя ощущаю сейчас? Если смотреть по объективным результатам нескольких турниров, то я бы поставила себя в топ-5 WTA. Точное место не скажу.
Кто рядом в пятёрке? Онс [Жабер], наверное, испанка Паула Бадоса и американка Джессика Пегула — она очень стабильно играет», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью Дарьи Касаткиной можно прочитать здесь:
- 4 июня 2022
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