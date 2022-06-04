Дарья Касаткина: если всё задолбало, один неудавшийся удар может завести в состояние драмы

Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022, рассказала, сколько времени у неё проходит от момента удовлетворения жизнью до «режима драмы».

«Никогда не знаешь! Это как коробка шоколадных конфет. Сегодня у тебя может быть всё отлично, завтра — всё что угодно. Пришла к тому, что нужно радоваться тому, что происходит сегодня, и извлекать из этого максимум. И не думать о том, что будет завтра. Я счастлива тем, что происходит сегодня, 4 июня.



Что активирует этот «режим драмы»? Зависит от того, как воспринимаешь неудачи. Можешь сам ввести себя в это состояние по щелчку, но при этом можно выводить, если умеешь. Если ментально устал и всё очень задолбало, то один неудавшийся удар справа может завести тебя в состояние драмы. Но это уже печальная ситуация. Свою голову и ментальное здоровье нужно поддерживать в хорошем состоянии», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью Дарьи Касаткиной можно прочитать здесь: