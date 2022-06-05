Чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек обратилась к украинцам

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек после победы на «Ролан Гаррос» обратилась к украинцам.
«Хотела бы обратиться к украинцам. Оставайтесь сильными, военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) всё ещё продолжается. С момента моего первого выступления на тему Украины в Дохе (в феврале) я надеялась, что, когда мне предоставится возможность высказаться в следующий раз, ситуация изменится к лучшему. Я всё ещё надеюсь и стараюсь поддерживать, чем могу. Спасибо вам, ребята!» — приводит слова Свёнтек Reuters.
В финале Свёнтек за 1 час 8 минут нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.
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