Кори Гауфф расплакалась на награждении после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф расплакалась на церемонии награждения по итогам «Ролан Гаррос». В финале она разгромно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 3:6.
«Во-первых, хочу поздравить Игу. То, что ты делала в последние несколько месяцев, просто потрясает. Теперь, когда я увидела уровень первой ракетки мира, выигравшей 35 матчей подряд, я знаю, что мне нужно делать. Уверена, мы ещё не раз встретимся в финалах и когда-нибудь, надеюсь, это будет другой результат.
Хочу сказать спасибо своей команде. Простите, что сегодня не получилось (начала плакать). Спасибо за то, что всегда поддерживаете. Надеюсь, это лишь первый из множества финалов. Я очень вас ценю.
И, конечно, спасибо болельщикам. Даже когда у Иги был матчбол, вы меня поддерживали и подбадривали. Я это очень ценю. Спасибо большое», — сказала Гауфф на награждении.
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