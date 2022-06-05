Левандовски поздравил Свёнтек с победой на «Ролан Гаррос»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поздравил свою соотечественницу, первую ракетку мира 21-летнюю Игу Свёнтек с победой на турнире «Ролан Гаррос» — 2022.

«Вот это матч! Поздравляю, Ига, ты сделала это!», — написал Левандовски в одной из социальных сетей.

Напомним, в финале турнира Свёнтек за 1 час 8 минут нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.

Победа над Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2022 стала для Свёнтек 35-м подряд выигранным матчем – это повторение достижения Винус Уильямс 2000 года и первый случай в XXI веке (с 2001 года).

Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос».