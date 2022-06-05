Свёнтек рассказала о разговоре с Надалем после его поражения в полуфинале «РГ»-2021

Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, чему хочет научиться у 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, вспомнив небольшой разговор с ним.
«Тому, как спокойно он относится ко всему, что происходит вокруг него. Потому что многие игроки слишком сильно рефлексируют. Мы считаем, что если проиграем, то всё, у нас будет плохая жизнь.
А великие чемпионы принимают то, что могут проиграть. Даже в прошлом году, когда Рафа проиграл в полуфинале, я встретила его в гостинице и сказала, что весь вечер проплакала, потому что он проиграл. А он такой: «Это же просто матч. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь».
Это звучит просто, но не у всех получается так к этому относиться. И когда он играет или когда Новак играет, иногда возникает ощущение, что они просто получают удовольствие от спорта. Да, у них возникают трудности, но они не думают о том, что творится вокруг», — сказала Свёнтек на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
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