Свёнтек в текущем сезоне заработала уже $ 6 млн призовых. Она лидер как в WTA, так и в ATP

Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в текущем сезоне захватила лидерство по количеству призовых как у женщин, так и у мужчин.

Победа на «Ролан Гаррос» — 2022 принесла 21-летней Свёнтек € 2,2 млн (около $ 2,4 млн). Таким образом, призовые Свёнтек за сезон-2022 превысили $ 6 млн.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2022 Свёнтек разгромила 18-летнюю представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:3. Ига одержала 35-ю победу подряд в туре.

Примечательно, что в текущем сезоне Свёнтек заработала уже больше, чем прошлогодний лидер WTA австралийка Эшли Барти за весь сезон-2021.

Всего карьерные призовые Свёнтек теперь составляют $ 11,4 млн.