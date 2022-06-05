Опубликована сетка травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме без россиянок и белорусок

Стала известна сетка женского травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Это первый турнир в сезоне, куда не допустили всех российских и белорусских теннисисток.

Матчи сеяных теннисисток в первом круге:

Мария Саккари (Греция, 1) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)

Виктория Голубич (Швейцария) — Эмма Радукану (Великобритания, 2)

Сонай Картал (Великобритания, WC) — Камила Джорджи (Италия, 3)

Айла Томлянович (Австралия, 5) — Синьюй Ван (Китай)

Ван Цян (Китай) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 7).

Матчи сеяных теннисисток во втором круге:

Чжан Шуай (Китай, 4) — победитель Чжу Линь (Китай)/Джоди Бёррэдж (Великобритания, WC)

Элисон Риске (США, 6) — победитель Лорен Дэвис/Каролин Гарсия (Франция)

Победитель Осеан Доден (Франция)/Тереза Мартинцова (Чехия) — Магда Линетт (Польша, 8).

Турнир в Ноттингеме пройдёт с 6 по 12 июня. Призовой фонд соревнований составит $ 239 477.

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