«В полуфинале Зверев был лучше». Тренер Джоковича высказался об игре Надаля на «РГ»

Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, а ныне тренер серба Новака Джоковича, проанализировал матч подопечного с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
Джокович проиграл Надалю в четвертьфинале со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.
«Я читал много комментариев и анализов, подчёркивающих преимущество атаки форхенда Надаля по линии. Это верно, но бэкхенд Новака с кросскорта был не таким глубоким и проникающим, как обычно – мяч приземлялся в центр корта или в идеальном месте для атаки Рафы. Как только Новак стал чаще использовать бэкхенд по линии, динамика во втором сете изменилась, а затем усилился и его бэкхенд с кросскорта. Рафа воспользовался той форой, которую ему дал Новак – он король и хозяин этого корта, он не допускает ошибок, от которых вы получаете выгоду.
Если посмотреть на полуфинал – Зверев был лучшим игроком на корте, он, вероятно, должен был выиграть второй сет, но случилась травма, и он не выиграл ничего. Как я уже сказал, энергия Рафы была потрясающей, было похоже, что Новаку не хватило веры в себя», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.
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