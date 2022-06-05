Горан Иванишевич: Джокович выиграет Уимблдон. У меня хорошее предчувствие

Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, а ныне тренер серба Новака Джоковича, оценил шансы подопечного на грядущем Уимблдоне. Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 27 июня по 10 июля. Теннисисты не получат рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне в связи с решением ATP, принятым из-за санкций в отношении россиян и белорусов.
«Оправится ли Новак от поражения на «Ролан Гаррос»? Конечно, если честно, у него особо нет выбора. Он главный фаворит Уимблдона, как Рафа в Париже. Сейчас Новаку нужно отдохнуть и подготовиться к Уимблдону физически и морально. Я уверен, что он сможет это сделать, думаю, он выиграет Уимблдон, у меня хорошее предчувствие на этот счёт. Теперь ему нужно сосредоточиться на траве», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.
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