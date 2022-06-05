Свёнтек высказалась о том, что их фамилии с Надалем переводятся как «Рождество»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2022, первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о том, что их фамилии с испанцем Рафаэлем Надалем с польского и каталонского языков переводятся как «Рождество».

«Это просто хорошее совпадение, вот и всё. Потому что никто специально так нас не называл, просто приятное совпадение. Хорошо иметь что-то общее с Рафой», — сказала Свёнтек на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, вчера, 4 июня, Свёнтек стала победительницей грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В финале Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»