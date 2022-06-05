Тренер Надаля — о финале «РГ»: есть накопившаяся усталость, но остался последний рывок

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от финала «Ролан Гаррос», в котором его подопечный сыграет с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом.

«Работа ещё не закончена, впереди самое важное – финал. Посмотрим, как всё пройдёт. Есть накопившаяся усталость, но остался лишь последний рывок.

Те из нас, кто близок к Рафе, знают, насколько хорош Каспер. Мы его очень уважаем и ожидаем долгое и тяжёлое сражение. Он хорошо знает тонкости этого покрытия, уверен в себе. Каспер – один из лучших грунтовиков тура, так что мы ожидаем битву на задней линии, много затяжных розыгрышей.

Мы с Рафой не обсуждали 22-й «Большой шлем». Не хотим создавать лишнее давление, в этом нет нужды. Его достижение – 13 титулов на «Ролан Гаррос» – практически невозможно превзойти, а теперь он может выиграть ещё и 14-й. За 17 лет, со всеми травмами, которые у него были, он ни на неделю не покидал первую десятку рейтинга и добился таких успехов. Это невероятно», — цитирует Мойю официальный сайт ATP.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»