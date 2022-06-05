Карлос Алькарас отреагировал на победу Иги Свёнтек на Открытом чемпионате Франции — 2022

Шестая ракетка мира, чемпион двух «Мастерсов», 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу первой ракетки мира, польки Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2022.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2022 Свёнтек разгромила 18-летнюю представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась чуть больше часа. Ига одержала 35-ю победу подряд в туре и повторила рекорд американки Винус Уильямс.

«Просто удивительная Ига! Поздравляю», — написал Алькарас в своём «твиттере».

«Спасибо», — ответила 21-летняя Свёнтек.

Сам Алькарас на «Ролан Гаррос» — 2022 дошёл до четвертьфинала, где проиграл третьей ракетке мира немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9).