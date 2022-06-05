RMC: Рафаэль Надаль может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос» — 2022

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль сегодня, 5 июня, может объявить о завершении карьеры, сообщает издание RMC Sport.
Напомним, сегодня 36-летний Надаль сыграет за 14-й титул на «Ролан Гаррос». В финале 2022 года он сразится с норвежцем Каспером Руудом.
По информации издания, турнир вне зависимости от исхода финала запланировал для Надаля отдельную пресс-конференцию, где Рафаэль якобы должен сделать важное заявление о своей карьере.
Отметим, что по ходу текущего розыгрыша Надаль заявлял, что данный Открытый чемпионат Франции может стать для него последним. А позднее член штаба Рафаэля Марк Лопес заявил, что в Париже у испанца обострилась хроническая травма стопы. «Вы не можете отрицать возможности того, что он может завершить карьеру», — сказал Лопес.
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