RMC: Роджер Федерер прилетел в Париж по просьбе окружения Рафаэля Надаля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер был замечен в одном из отелей Парижа (Франция), где в данный момент завершается «Ролан Гаррос».
По информации издания RMC Sport, Федерер мог приехать на «Ролан Гаррос» либо по просьбе титульного спонсора турнира Rolex, либо по просьбе окружения 21-кратного победителя ТБШ, испанца Рафаэля Надаля. Также СМИ не исключают возможности того, что Роджер будет вручать трофей победителю.
Фото: из личного архива Маркоса Зугасти
Данное фото в своих социальных сетях разместил представитель медиаслужбы ATP Маркос Зугасти. Он сообщил, что сделал снимок два дня назад в отеле Park Hyatt Paris-Vendome (там проживает большинство теннисистов). На фото также запечатлён бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который неоднократно был замечен на матчах Открытого чемпионата Франции — 2022.
Напомним, сегодня 36-летний Надаль сыграет за 14-й титул на «Ролан Гаррос». В финале 2022 года он сразится с норвежцем Каспером Руудом. Ранее сообщалось, что после матча испанец может сделать важное заявление о своей карьере.
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