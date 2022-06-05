Гауфф — о финале «Ролан Гаррос»: Свёнтек не подарила мне ни одного мяча за игру

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение от первой ракетки мира Иги Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 3:6).
«Перед матчем я не очень нервничала. Конечно, когда я проиграла первые несколько геймов, нервы пошли. Но когда проиграла первый сет, на второй я вышла с новым настроем.
В основном матч так закончился, потому что Ига была слишком сильна. Да, у меня были моменты, когда я могла бы сыграть лучше. Но Ига не подарила мне ни одного мяча за игру. Каждый раз, когда я думала, что нанесла хороший удар, оказывалось, что это не так. Поэтому у неё такая серия. И я рада, что сегодня полностью выложилась», — сказала Гауфф на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос».
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
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