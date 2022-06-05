18-летняя Гауфф ответила, считает ли она себя претенденткой на победу в предстоящих ТБШ

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф ответила, считает ли она себя фавориткой предстоящих турниров «Большого шлема» после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2022.

«Могу ли я теперь ехать на Уимблдон и US Open, чувствуя себя претенденткой на титул? Да, этот турнир очень помог моей уверенности в себе. Даже когда мне было 15, 16, 17 лет, я чувствовала давление, что должна выйти в финал. Теперь у меня это получилось и я испытываю облегчение», — сказала Гауфф на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос».

Напомним, вчера, 4 июня, Гауфф уступила в финале Открытого чемпионата Франции по теннису первой ракетке мира Иге Свёнтек (1:6, 3:6).

Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»