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Тренер Джоковича заявил, что Новак, скорее всего, пропустит все турниры перед Уимблдоном

Тренер Джоковича заявил, что Новак, скорее всего, пропустит все турниры перед Уимблдоном
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Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, а ныне тренер серба Новака Джоковича, ответил, планирует ли его подопечный провести подготовительные турниры на траве перед Уимблдоном. Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 27 июня по 10 июля.

«Скорее всего, нет. Ещё посмотрим, но сейчас для Новака самое главное – это восстановиться морально. Как я уже говорил раньше, Новак – гений с мышлением, отличным от большинства из нас. Несмотря на то что ему обычно необходимо меньше времени, чтобы прийти в себя, оно всё-таки ему нужно. В прошлом он преодолевал тяжёлые поражения, и я полностью уверен, что он будет готов к Уимблдону», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Отметим, что в 2021 году Джокович выиграл Уимблдон, также не сыграв перед ним ни на одном турнире.

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