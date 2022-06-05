Менеджер Надаля опроверг информацию о специальной пресс-конференции Рафаэля на «РГ»

Бенито Перес-Барбадильо, многолетний менеджер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля, отреагировал на информацию о том, что его подопечный запросил у организаторов «Ролан Гаррос» специальную пресс-конференцию после финала турнира.

«Появившаяся в некоторых СМИ информация о просьбе Надаля провести дополнительную пресс-конференцию полностью неправдива», — написал Бенито в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 5 июня, 36-летний Надаль сыграет за 14-й титул на «Ролан Гаррос». В финале 2022 года он сразится с норвежцем Каспером Руудом. Ранее некоторые французские СМИ сообщали, что после матча испанец может сделать важное заявление о своей карьере на отдельной пресс-конференции.