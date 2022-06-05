«Люди второго сорта». Билли Джин Кинг раскритиковала «РГ» за пренебрежение к женским играм

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг раскритиковала организаторов Открытого чемпионата Франции – 2022 за неравномерное распределение внимания болельщиков к женским и мужским матчам. За 10 ночных сессий на турнире женский матч был проведён лишь однажды.

Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо изначально заявила, что мужской теннис привлекательнее женского, однако позднее отказалась от своих слов.

«Вы должны ставить женские матчи в прайм-тайм и думать о том, как предоставить обоим полам равные условия. Такие матчи должны проводиться в одинаковом количестве: как у мужчин, так и у женщин. Всё просто. Если мы продолжим относиться к себе как к людям второго сорта, мы и останемся людьми второго сорта», — приводит слова Кинг Eurosport.de.