Рафаэль Надаль вновь неоднозначно высказался о возможности продолжения своей карьеры

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль высказался о продолжении своей карьеры.
«Я не знаю, хотел бы дать чёткий ответ, но на данный момент я не знаю. Проблема со стопой не даёт мне много тренироваться.
Моя цель – вернуться сюда, на «Ролан Гаррос», но есть вероятность, что я не смогу. После этого турнира мы будем пытаться найти решения касательно моей стопы. Это будут трудные дни, но я сделаю всё, чтобы продолжать играть. Я собираюсь сделать всё, чтобы приехать сюда снова», — приводит слова Надаля France Info.
Отметим, что по ходу текущего розыгрыша Надаль заявлял, что данный Открытый чемпионат Франции может стать для него последним. А позднее член штаба Рафаэля Марк Лопес заявил, что в Париже у испанца обострилась хроническая травма стопы. «Вы не можете отрицать возможности того, что он может завершить карьеру», — сказал Лопес.
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