«Я просто ошеломлена». Свёнтек — о том, что Левандовски был на финале «Ролан Гаррос»

Победительница «Ролан Гаррос» — 2022, первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала то, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски присутствовал на финальном матче турнира с её участием.
Напомним, Свёнтек вчера, 4 июня, обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:3 и завоевала второй титул турнира «Большого шлема» в карьере.
«Не знала, что он на трибунах, и очень этому рада, иначе я бы занервничала.
Я очень рада, что он был здесь. Не знаю, большой ли он теннисный фанат, но это просто вау. На протяжении стольких лет он лучший спортсмен в нашей стране, так что мне до сих пор не верится, что он пришёл на меня посмотреть.
Надеюсь, ему понравилось. Так что, да, я просто ошеломлена», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после финала.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
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