Свёнтек: первый «Большой шлем» — это классно, но второй — это подтверждение

Победительница «Ролан Гаррос» — 2022, первая ракетка мира Ига Cвёнтек прокомментировала завоевание своего второго титула турнира «Большого шлема».
«По ходу этого сезона я очень много о себе узнала. Я поняла, что пределов нет. Как только мне казалось, что серия подходит к концу, мне удавалось это преодолеть, сосредотачиваться только на следующем шаге. Я очень горжусь тем, что это удаётся.
Мы с командой много об этом говорили, и я поняла, что не так уж и просто делать это много месяцев подряд. Надеюсь, сейчас у меня будет время отдохнуть и вернуться ещё более свежей.
Первый «Большой шлем» – это классно, но второй – это подтверждение. И второй «Шлем» был моей целью. Рада, что мне удалось показать стабильность и всё это повторить. Это две недели упорной работы, произойти может что угодно. Я рада, что смогла провести их на высоком уровне», — сказала Свёнтек в эфире канала Eurosport.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:
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