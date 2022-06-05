Роберт Левандовски и Марко Верратти присутствуют на мужском финале «Ролан Гаррос»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти присутствуют на трибунах мужского финала «Ролан Гаррос» между испанцем Рафаэлем Надалем и норвежцем Каспером Руудом.

Футболисты попали в объектив телекамеры в четвёртом гейме первого сета.

Напомним, Надаль сегодня, 5 июня, может объявить о завершении карьеры. По ходу текущего розыгрыша Надаль заявлял, что данный Открытый чемпионат Франции может стать для него последним. А позднее член штаба Рафаэля Марк Лопес заявил, что в Париже у испанца обострилась хроническая травма стопы. Также говорилось о том, что швейцарец Роджер Федерер прилетел в Париж по просьбе близкого окружения испанского теннисиста.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: