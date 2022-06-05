Рафаэль Надаль уверенно выиграл первый сет у Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос»

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в первом сете финального матча «Ролан Гаррос» с норвежцем Каспером Руудом.
Стартовый сет закончился со счётом 6:3 в пользу 36-летнего испанца.
Теннисисты провели на корте 49 минут. На счету Надаля ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и два брейка при трёх брейк-пойнтах. Рууд не выполнил ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Напомним, Надаль в случае победы в финале выиграет свой 14-й титул «Ролан Гаррос».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финального противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
- 5 июня 2022
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
15:53
-
15:43
-
14:24
-
13:48
-
13:00
-
12:59
-
12:42
-
12:04
-
11:58
-
11:53
-
11:25
-
11:17
-
11:05
-
10:59
-
10:52
-
10:35
-
10:27
-
09:54
-
09:54
-
09:40
-
09:40
-
07:26
-
00:56
-
00:21
-
00:01
- 4 июня 2022
-
22:30
-
22:01
-
21:44
-
21:25
-
21:06
-
20:53
-
20:26