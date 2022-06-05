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Рафаэль Надаль уверенно выиграл первый сет у Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль уверенно выиграл первый сет у Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос»
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в первом сете финального матча «Ролан Гаррос» с норвежцем Каспером Руудом.

Стартовый сет закончился со счётом 6:3 в пользу 36-летнего испанца.

Теннисисты провели на корте 49 минут. На счету Надаля ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и два брейка при трёх брейк-пойнтах. Рууд не выполнил ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Напомним, Надаль в случае победы в финале выиграет свой 14-й титул «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финального противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.

Надаль бьётся за 22-й «Шлем». Финал «Ролан Гаррос» — 2022. Рафа ведёт по сетам 1-0. LIVE! Надаль бьётся за 22-й «Шлем». Финал «Ролан Гаррос» — 2022. Рафа ведёт по сетам 1-0. LIVE!

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:

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