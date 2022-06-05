Актёры Майкл Дуглас и Хью Грант посетили мужской финал «Ролан Гаррос»
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Известные киноактёры, обладатель двух премий «Оскар» Майкл Дуглас и обладатель премии «Золотой глобус» Хью Грант были замечены в числе зрителей на финальном матче мужского турнира Открытого чемпионата Франции – 2022 между испанцем Рафаэлем Надалем (5) и норвежцем Каспером Руудом (8).
После завершившегося несколько минут назад первого сета, продлившегося 49 минут, впереди 13-кратный победитель турнира Надаль со счётом 6:3.
Напомним, в случае победы Надаль одержит 22-ю победу на турнирах «Большого шлема». Ранее в интервью испанец заявил, что нынешний «Ролан Гаррос» может стать для него последним в карьере.
Среди гостей матча также были замечены нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.
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