Король Испании и наследный принц Норвегии посетили финал «Ролан Гаррос»

В эти минуты в Париже на корте Филиппа Шатрье продолжается финальный матч «Ролан Гаррос» между испанцем Рафаэлем Надалем и норвежцем Каспером Руудом.



Первый сет Надаль выиграл — 6:3, во втором счёт 2:1 в пользу Рууда. В первом сете теннисисты провели на корте 49 минут. На счету Надаля ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и два брейка при трёх брейк-пойнтах. Рууд не выполнил ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.



На матче присутствует король Испании Филипп VI, а также норвежский наследный принц Хокон.

Напомним, Надаль в случае победы в финале выиграет свой 14-й титул «Ролан Гаррос».



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финального противостояния: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.