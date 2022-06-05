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Король Испании и наследный принц Норвегии посетили финал «Ролан Гаррос»

Король Испании и наследный принц Норвегии посетили финал «Ролан Гаррос»
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В эти минуты в Париже на корте Филиппа Шатрье продолжается финальный матч «Ролан Гаррос» между испанцем Рафаэлем Надалем и норвежцем Каспером Руудом.

Первый сет Надаль выиграл — 6:3, во втором счёт 2:1 в пользу Рууда. В первом сете теннисисты провели на корте 49 минут. На счету Надаля ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и два брейка при трёх брейк-пойнтах. Рууд не выполнил ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

На матче присутствует король Испании Филипп VI, а также норвежский наследный принц Хокон.

Напомним, Надаль в случае победы в финале выиграет свой 14-й титул «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финального противостояния: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.

Надаль бьётся за 22-й «Шлем». Финал «Ролан Гаррос» — 2022. Рафа ведёт по сетам 2-0. LIVE! Надаль бьётся за 22-й «Шлем». Финал «Ролан Гаррос» — 2022. Рафа ведёт по сетам 2-0. LIVE!
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