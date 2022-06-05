Рафаэль Надаль выиграл два сета у Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет финального матча Открытого чемпионата Франции 2022 года между 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем (5) и норвежцем Каспером Руудом (8).

Победу со счётом 6:3, 6:3 одержал Надаль. В общей сложности теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. Надаль выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Рууда ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, в случае победы Надаль одержит 22-ю победу на турнирах «Большого шлема» и в 14-й раз станет победителем «Ролан Гаррос», который, по его словам, может оказаться последним в его карьере.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финального противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.