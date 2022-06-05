Надаль выиграл в 22 финальных матчах на турнирах «Большого шлема» из 30

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем «Ролан Гаррос», в финальном матче обыграв норвежца Каспера Рууда в трёх сетах со счётом 6:3, 6:3, 6:0.



Для 36-летнего испанца этот финал стал 14-м в рамках «Ролан Гаррос». Он одержал победы во всех 14 случаях. Всего он играл в 30 решающих матчах в рамках турниров «Большого шлема». Он одержал 22 победы и уступил восемь раз: Новаку Джоковичу (8), Роджеру Федереру (3) и Стэну Вавринке (1).



Продолжительность встречи с Руудом составила 2 часа 20 минут. Испанец выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 14. На счету норвежца ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.



Напомним, призовой фонд соревнований в этом году составил € 43 млн.