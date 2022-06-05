Дмитриева: Надаль уникален. Сохранил детское восприятие каждого матча, несмотря на возраст

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу испанца Рафаэля Надаля (5) на Открытом чемпионате Франции – 2022.

«Надалю удаётся оставаться в топе за счёт очень многих качеств. Во-первых, Надаль сохранил детское восприятие каждого матча несмотря на возраст. Он играет так, будто бьётся за свой первый титул. Рафа сражается очень отчаянно и самоотверженно. Сегодня, правда, с Руудом в этом не было необходимости, сражаться было не за что. Но Надаль прошёл тяжёлый путь до финала: обыграл Оже-Альяссима в дикой борьбе, прошёл Джоковича, провёл два сета с Сашей Зверевым.

Надаль потрясающе бьётся за мячи, обладает чутьём, знает, что он не может и не должен проигрывать. Это редчайшая способность — сыграть лучше всего, когда это больше всего необходимо. Надаль – игрок экстра-класса: у него совершенно своя манера игры, вращения. Этим он уникален. Удивляют ли его победы? На разных этапах, признаюсь, да (смеётся)», – сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.