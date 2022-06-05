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Надаль: если бы не моя команда и семья, я бы уже давно закончил с теннисом

Надаль: если бы не моя команда и семья, я бы уже давно закончил с теннисом
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Победитель «Ролан Гаррос» — 2022 Рафаэль Надаль обратился к публике после победы в финале турнира над Каспером Руудом (6:3, 6:3, 6:0).

«Я должен сказать спасибо моей команде, семье. В этом году происходят невероятные вещи. Без вас всё это стало бы невозможным. Особенно с травмами. Если бы не вы, то я бы уже давно закончил с теннисом, огромное спасибо.

Хочу обратиться ко всем присутствующим на «Ролан Гаррос» и к Федерации тенниса Франции: вы заставляете чувствовать меня здесь как дома. Невозможно описать те чувства, которые я испытываю. Это то, во что бы я не поверил, что я буду конкурентоспособным здесь в 36 лет. Это значит всё для меня», — сказал Надаль после матча.

Напомним, 36-летний испанец выиграл свой 14-й «Ролан Гаррос», всего на его счету 22 титула «Большого шлема».

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