Надаль — третий победитель ТБШ в Открытой эре, обыгравший четырёх игроков из топ-10

Победитель Открытого чемпионата Франции 2022 года испанский теннисист Рафаэль Надаль (5), сегодня, 5 мая, обыгравший в финале розыгрыша норвежца Каспера Рууда (8), установил очередное историческое достижение.

Испанец стал третьим мужчиной в Открытой эре (с 1968 года), обыгравшим сразу четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга на пути к титулу турнира «Большого шлема» – это канадец Феликс Оже-Альяссим (9), серб Новак Джокович (1), немец Александр Зверев (3) и норвежец Каспер Рууд (8). Ранее этого добивались швед Матс Виландер («Ролан Гаррос», 1982) и швейцарец Роджер Федерер (Australian Open, 2017).

Напомним, призовой фонд соревнований в этом году составил € 43 млн. 36-летний Рафаэль Надаль одержал 22-ю победу на турнирах «Большого шлема» и в 14-й раз стал триумфатором на «Ролан Гаррос».