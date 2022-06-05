Надаль — третий победитель ТБШ в Открытой эре, обыгравший четырёх игроков из топ-10

Победитель Открытого чемпионата Франции 2022 года испанский теннисист Рафаэль Надаль (5), сегодня, 5 мая, обыгравший в финале розыгрыша норвежца Каспера Рууда (8), установил очередное историческое достижение.
Испанец стал третьим мужчиной в Открытой эре (с 1968 года), обыгравшим сразу четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга на пути к титулу турнира «Большого шлема» – это канадец Феликс Оже-Альяссим (9), серб Новак Джокович (1), немец Александр Зверев (3) и норвежец Каспер Рууд (8). Ранее этого добивались швед Матс Виландер («Ролан Гаррос», 1982) и швейцарец Роджер Федерер (Australian Open, 2017).
Напомним, призовой фонд соревнований в этом году составил € 43 млн. 36-летний Рафаэль Надаль одержал 22-ю победу на турнирах «Большого шлема» и в 14-й раз стал триумфатором на «Ролан Гаррос».
- 5 июня 2022
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