«В этот раз я попытаюсь не заплакать». Касаткина — о победе Надаля

Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022, поделилась эмоциями от победы Рафаэля Надаля в мужском одиночном турнире.



«В этот раз я попытаюсь не заплакать», — написала Касаткина в своих соцсетях.



Напомним, 36-летний испанец в финале обыграл норвежца Каспера Рууда в трёх сетах со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Эта победа стала 14-й для Надаля в рамках «Ролан Гаррос» и 22-й на турнирах «Большого шлема».



20-я ракетка мира Касаткина уступила в полуфинале женского «Ролан Гаррос» Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6. Польская спортсменка стала победительницей турнира, в финале обыграв Кори Гауфф из США — 6:1, 6:3.



Полное интервью «Чемпионата» с Дарьей Касаткиной читайте здесь: