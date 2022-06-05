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«В этот раз я попытаюсь не заплакать». Касаткина — о победе Надаля

«В этот раз я попытаюсь не заплакать». Касаткина — о победе Надаля
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022, поделилась эмоциями от победы Рафаэля Надаля в мужском одиночном турнире.

«В этот раз я попытаюсь не заплакать», — написала Касаткина в своих соцсетях.

Напомним, 36-летний испанец в финале обыграл норвежца Каспера Рууда в трёх сетах со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Эта победа стала 14-й для Надаля в рамках «Ролан Гаррос» и 22-й на турнирах «Большого шлема».

20-я ракетка мира Касаткина уступила в полуфинале женского «Ролан Гаррос» Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6. Польская спортсменка стала победительницей турнира, в финале обыграв Кори Гауфф из США — 6:1, 6:3.

Полное интервью «Чемпионата» с Дарьей Касаткиной читайте здесь:

«Поставила бы себя в топ-5 WTA». Касаткина — о первом полуфинале ТБШ и поддержке Земфиры «Поставила бы себя в топ-5 WTA». Касаткина — о первом полуфинале ТБШ и поддержке Земфиры
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