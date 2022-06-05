Рафаэль Надаль высказался о возможном уходе из спорта после победы на «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, ранее поставивший под сомнение продолжение карьеры, высказался о возможном уходе из спорта после 14-й победы на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда и стал старейшим победителем турнира в истории.

«Я не знаю, что может произойти в будущем, но я постараюсь продолжить», – сказал Надаль в конце своего интервью на корте, посвящённого окончанию финального матча.

Призовой фонд соревнований в этом году составил € 43 млн. На пути к титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: Феликса Оже-Альяссима (9), Новака Джоковича (1), Александра Зверева (3) и Каспера Рууда (8).