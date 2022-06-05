Мадридский «Реал» поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос», назвав его величайшим

Официальный аккаунт футбольного клуба «Реал Мадрид» поздравил в социальных сетях испанского теннисиста Рафаэля Надаля (5) с победой на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

Победа стала для 36-летнего Надаля 22-й на турнирах «Большого шлема», он лучший в истории по этому показателю и 14-й – на «Ролан Гаррос».

«Поздравляем Рафаэля Надаля с историческим подвигом. Гордость – наблюдать за великолепным болельщиком «Реала» и его почётным членом как за величайшим теннисистом всех времён. Поздравляем с 22-й победой на турнирах «Большого шлема» и 14-й победой на «Ролан Гаррос», – пишется в сообщении.

Напомним, Надаль стал одним из звёздных гостей прошедшего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» в Париже. Победу со счётом 1:0 одержал «Реал».