Мадридский «Реал» поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос», назвав его величайшим

Официальный аккаунт футбольного клуба «Реал Мадрид» поздравил в социальных сетях испанского теннисиста Рафаэля Надаля (5) с победой на Открытом чемпионате Франции 2022 года.
Победа стала для 36-летнего Надаля 22-й на турнирах «Большого шлема», он лучший в истории по этому показателю и 14-й – на «Ролан Гаррос».
«Поздравляем Рафаэля Надаля с историческим подвигом. Гордость – наблюдать за великолепным болельщиком «Реала» и его почётным членом как за величайшим теннисистом всех времён. Поздравляем с 22-й победой на турнирах «Большого шлема» и 14-й победой на «Ролан Гаррос», – пишется в сообщении.
Напомним, Надаль стал одним из звёздных гостей прошедшего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» в Париже. Победу со счётом 1:0 одержал «Реал».
- 5 июня 2022
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